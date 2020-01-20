Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума

Стало известно, что включает в себя внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправках к российской Конституции. Документ был опубликован на сайте Госудмы.

Отмечается, что в случает принятия поправок, в Конституции будет установлена гарантия того, что МРОТ не должен быть менее величины прожиточного минимума.

Кроме того, инициатива регулярной индексации пенсий также прописана в предложенном президентом проекте закона.

Также депутатами Госдумы смогут стать граждане России не моложе 21 года и без иностранного гражданства и вида на жительство.

Уточняется, что данный законопроект выносится на общероссийское голосование.

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