В ФНС выбрали ключевую задачу в работе с бизнесом

Новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что в ближайшее время приоритетной задачей ведомства будет «обелить рынок». Об этом он сказал принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

По его словам, ФНС не ставит ключевой задачей собрать как можно больше налогов. Он отметил, что задача ведомства будет заключаться в том, чтобы делать все для того, чтобы уплата налогов была «неизбежной», но комфортной.

Егоров подчеркнул, что принцип подхода будет следующий: сначала оценить тех, кто попадает под регулирование и число налогоплательщиков. Далее нужно проверить соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения. Если да, то нужно тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, работает ли модель.

«Постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку», — заключил Егоров.

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