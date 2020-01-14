Официальный курс евро вырос на 61 копейку

Курс евро на среду, 15 января, вырос и достиг отметки в 68,42 руб., сообщает российский ЦБ.

Установленный ЦБ России курс евро к рублю увеличился на 60,51 копейки. В свою очередь, курс доллара вырос на 46,66 копейки и составил 61,414 руб.

В начале открытия торгов 14 января курс рубля снизился к доллару и евро. Также во вторник российский рынок акций показал рост на седьмой торговой сессии подряд.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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