РФ и Белоруссия продлили дополнения к контрактам на транзит и поставку газа

Российская и белорусская сторона подписали протоколы о стоимости газа на два месяца 2020 года, а также продлили дополнения к договорам на транзит газа и поставку топлива до 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Газпрома».

Отмечается, что соглашения подписывали глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский посол в России Владимир Семашко.

Как отмечается в заявлении, стороны сохранили объемы поставок и транзита в 2020 году на уровне 2019 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем. По его словам, Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа.

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