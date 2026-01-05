«Популярнее всего — водка, виски, коньяк». Как отмечают Новый год в тюрьме

Коктейль в физрастворе, бражка из хлеба, водка в презервативах — жизнь в СИЗО и колониях подчиняется строгим правилам, но Новый год остается праздником даже за решеткой. «Газета.Ru» публикует рассказ бывшего осужденного о том, как заключенные организуют застолье в неволе.

«Глоток свободы на ночь»

Не беру насильников, педофилов, убийц, но за решеткой жизнь не останавливается, если ты нормальный человек и попал, например, по какому-то экономическому составу.

В камере с тобой могут оказаться самые разные люди, и нужно как-то выстраивать совместный быт, по возможности быть на позитивной волне и поддерживать других . Особенно в СИЗО, потому что туда постоянно приезжают новые люди с полным непониманием своего будущего.

Если тебе повезло и собрались адекватные сокамерники, а не какие-нибудь конченые наркоманы, то, по сути на время срока они становятся твоей семьей. По другому в реалиях, в которых ты оказался, не выжить. И, естественно, в Новый год вы хотите себе создать хоть какую-то атмосферу праздника. Формально его, конечно, не отмечают, но на деле подготовка начинается еще за месяц.

Одна из главных задач — организовать себе новогодний стол и горячительное. Это такой глоток свободы на одну ночь.

Вообще выпить в следственном изоляторе либо в колонии — задачка со звездочкой. Как минимум потому, что в новогодние праздники приезжает множество проверяющих — все понимают, что это опасное время: если в закрытом помещении толпа мужчин напьется, начнется жесть. Но варианты организовать застолье есть.

Популярные напитки — водка, виски, коньяк. Шампанского я ни разу не видел . Один раз ко мне попало красное вино. На Новый год просто открылась кормушка, и мне от парней из соседней камеры передали пакет — говорят, затянули много, не надо лишку? Ну тут уж грех отказываться. Я сидел с этим трехлитровым пакетом всю ночь, под утро он закончился, пришел проверяющий — я с перегаром, но улики уже уничтожены, как говорится.

Презервативы, сгущенка, брага

Вообще приемы очень похожи на армейские. Например, некоторые брали сгущенку, консервы — их иногда пропускают в колонию, банку распаивали, выгоняли содержимое, заливали алкоголь и все это дело благополучно заходило на территорию.

Кто-то получал через пакеты сока — в них опускался презерватив с алкоголем, сверху все это соком заливают, и при проверке по весу и на ощупь получается обычная пачка сока. Уже в камере сок выливается, пакет разрывается и на тебе — счастье.

Один человек у нас владел кафе, и когда его вывозили на следственные действия, он постоянно привозил с собой какую-нибудь ресторанную еду в контейнерах. Сотрудники смотрели — еда и еда, закрывали глаза. Под Новый год он умудрился пронести еще и грелку с литром хорошего виски . Вечер перестал быть томным, к полуночи у нас уже играла музыка, на столе плов, шашлык. В какой-то момент сотрудник заглядывает в кормушку: вы, товарищи, не охренели? Пришлось свернуться, но было забавно.

В другой Новый год сокамернику удалось через медсестру раздобыть спирт и пустые бутылки для физраствора — в них отлично прятать алкоголь. Потом туда добавляли лимонад, и все это превращалось в прекрасный новогодний коктейль. Из разряда «шик».

Самые экономные делали брагу. Копили тюремный дрожжевой хлеб, который выпекают в учреждениях и выдают заключенным, он покрывался плесенью, к нему добавляли сахар, заливали теплой водой, и где-нибудь в теплом месте у них все бродило. Потом выгоняли самогон.

Обычно для этого брали большой пластичный чан, куда заливалась брага, ставился кипятильник, сверху натягивается полиэтилен, под которым висел пластиковый контейнер на проволоке. На полиэтилен сверху течет холодная вода, пары спирта поднимаются и конденсируются на этом полиэтилене и из него стекают в контейнер. За 5−6 часов получалось порядка литра жидкости, которая даже горит.

Конечно, все это делали на свой страх и риск, а на стреме всегда кто-то стоял, чтобы в случае чего — все быстро разобрать и вылить.

Твоя камера — твой дом

У нас в камере были свои новогодние традиции. Мы затягивали еды всякой разной, фрукты, овощи, готовили салаты и заварили пуэр . Я подсадил на него ребят. Для сидящего контингента — это в новинку, они же чифир обычно пьют.

В итоге пуэр стал у нас праздничным чаем. Мы заваривали сразу несколько таблеток в литровом большом ведре, вечерком садились, играли в нарды, общались. Еще миксовали разные вкусы, так что под конец срока стали прям ценителями.

Как-то в Новый год у нас как раз было такое застолье, и тут заходят четыре человека с проверкой, смотрят — накрытый стол, салаты, чай. Говорят: «Это что у вас тут?». Провожаем старый год, говорю, чинно, благородно, чайком.

Один раз меня на неделю вывезли в ИВС — сидел непонятно где, ничего нету, в камере один, без еды, без общения, такая звенящая тишина. С собой не было даже книжек. Взял из их библиотеки сборник какого-то советского недопоэта 20-х годов — ерунда полная. Было очень сложно, заставлял себя, чтобы просто не тупить без дела. И тут прям 31 декабря меня вернули в мой изолятор.

Прекрасно помню это ощущение — заходишь в свою камеру, мой сокамерник доделывает «мимозу», по телевизору идет «Дом-2», и ты стоишь, улыбаешься — просто счастлив, что после всего этого вернулся домой. К сожалению, на время заключения твоя камера — и правда твой дом.

