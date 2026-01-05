Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В МО рассказали о создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

Минобороны: «Север» создает полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка войск «Север», ежесуточно продвигаясь вперед, создает полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там также заявили, что подразделения «Севера» шаг за шагом выбивают врага из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 января в Минобороны России сообщили, что военные страны взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Задачу выполнили бойцы «Севера».

31 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что всего группировка «Север» взяла под контроль порядка 950 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области, уточнил он.

Ранее военный эксперт назвал размер зоны безопасности на границе с Украиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563809_rnd_8",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+