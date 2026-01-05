Российская группировка войск «Север», ежесуточно продвигаясь вперед, создает полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там также заявили, что подразделения «Севера» шаг за шагом выбивают врага из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 января в Минобороны России сообщили, что военные страны взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Задачу выполнили бойцы «Севера».

31 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что всего группировка «Север» взяла под контроль порядка 950 квадратных километров территории и 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области, уточнил он.

Ранее военный эксперт назвал размер зоны безопасности на границе с Украиной.