Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Найден иммунный маркер тяжелого парализующего заболевания

NatIm: соотношение двух иммунных молекул указывает на тяжелое течение склероза
Shutterstock

Ученые из Университета Торонто установили, что соотношение иммунных молекул CXCL13 и BAFF может служить биомаркером прогрессирования рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology (NatIm).

Рассеянный склероз — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Примерно у 10% пациентов болезнь с самого начала протекает в прогрессирующей форме, при которой симптомы медленно, но неуклонно усиливаются.

У части людей с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом со временем также наблюдается прогрессирующее течение. Именно для этой стадии заболевания эффективных методов лечения до сих пор почти нет.

Команда сосредоточилась на лептоменингеальном воспалении — локальном иммунном процессе в оболочках мозга, который считают одним из ключевых факторов прогрессирования болезни. Исследователи показали, что степень этого воспаления отражает соотношение двух сигнальных молекул иммунной системы — CXCL13 и BAFF.

Чтобы подтвердить связь, ученые проанализировали посмертные образцы головного мозга людей с рассеянным склерозом, а также спинномозговую жидкость живых пациентов. В обоих случаях высокое соотношение CXCL13/BAFF было связано с более выраженным компартментальным воспалением в мозге, характерным именно для прогрессирующего течения заболевания.

«При рецидивирующих формах мы можем воздействовать на иммунную систему, но при прогрессирующем рассеянном склерозе ситуация совершенно иная — у нас нет эффективных терапий», — отмечает руководитель исследования, иммунолог Валерия Рамалья.

По ее словам, отсутствие надежных маркеров ранее мешало корректно отбирать пациентов для клинических испытаний, из-за чего потенциально эффективные препараты могли быть неэффективны.

Ранее врач назвал главную причину нервных тиков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563743_rnd_3",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+