Найден иммунный маркер тяжелого парализующего заболевания

Ученые из Университета Торонто установили, что соотношение иммунных молекул CXCL13 и BAFF может служить биомаркером прогрессирования рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology (NatIm).

Рассеянный склероз — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Примерно у 10% пациентов болезнь с самого начала протекает в прогрессирующей форме, при которой симптомы медленно, но неуклонно усиливаются.

У части людей с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом со временем также наблюдается прогрессирующее течение. Именно для этой стадии заболевания эффективных методов лечения до сих пор почти нет.

Команда сосредоточилась на лептоменингеальном воспалении — локальном иммунном процессе в оболочках мозга, который считают одним из ключевых факторов прогрессирования болезни. Исследователи показали, что степень этого воспаления отражает соотношение двух сигнальных молекул иммунной системы — CXCL13 и BAFF.

Чтобы подтвердить связь, ученые проанализировали посмертные образцы головного мозга людей с рассеянным склерозом, а также спинномозговую жидкость живых пациентов. В обоих случаях высокое соотношение CXCL13/BAFF было связано с более выраженным компартментальным воспалением в мозге, характерным именно для прогрессирующего течения заболевания.

«При рецидивирующих формах мы можем воздействовать на иммунную систему, но при прогрессирующем рассеянном склерозе ситуация совершенно иная — у нас нет эффективных терапий», — отмечает руководитель исследования, иммунолог Валерия Рамалья.

По ее словам, отсутствие надежных маркеров ранее мешало корректно отбирать пациентов для клинических испытаний, из-за чего потенциально эффективные препараты могли быть неэффективны.

