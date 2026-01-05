Врачи «запустили» сердце мужчины, пострадавшего под Белгородом при ударе БПЛА

Гладков: под Белгородом при налете дронов пострадали два человека

В городе Грайворон водитель припаркованного грузовика пострадал при ударе беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что у мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, травматическая ампутация пальцев кисти и рваные раны рук и ног.

«При поступлении в больницу у пострадавшего произошла остановка сердца, однако благодаря героическим усилиям наших медиков сердцебиение успешно восстановлено», — сообщил глава региона и добавил, что сейчас пострадавший в реанимации.

По словам Гладкова, в селе Белянка БПЛА тоже атаковал грузовик. Водитель получил множественные осколочные ранения спины, ноги и лица и закрытую черепно-мозговую травму. Автомобиль был поврежден, а мужчину госпитализировала скорая.

До этого при налете дрона на Грайворон местная жительница получила баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и осколочные ранения лица и кисти. При атаке были повреждены машина и окна в частном доме.

Ранее Трамп не поверил в атаку на резиденцию Путина.