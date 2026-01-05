Россиян призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу

Посольство Российской Федерации в Каракасе призвало россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу в связи с проводимой там операцией США. Об этом сообщается на сайте Департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак гражданам России настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости», — говорится в сообщении.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее венесуэльский подполковник назвал возможную причину успеха США в Каракасе.