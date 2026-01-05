Стали известны подробности о ночной атаке ВС РФ на энергетику Украины

SHOT: ВС РФ с помощью «Гераней-3» и «Искандеров-М» ударили по энергетике Украины

Российские военнослужащие дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, взрывы произошли в Чернигове и Киевской области.

«Первые сообщения об атаке появились около 1:30 ночи», — говорится в материале.

Из него следует, что одной из целей стала подстанция в городе Славутич в Киевской области. После взрывов в населенном пункте зафиксировали перебои с электроснабжением.

Кроме того, взрывы произошли в самой украинской столице. В публикации отмечается, что атаке подверглась ТЭЦ-6 — по состоянию на 2012 год она считалась самой мощной теплоэлектроцентралью в стране.

В Чернигове после ударов с применением «Искандер-М» начался пожар. Как заявили местные власти, было атаковано «одно из предприятий». Еще одной целью стала ТЭЦ.

3 января в российских силовых структурах заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов дронов украинских войск в Черниговской области. Какие-либо подробности не поступали.

Ранее в Черниговской области ликвидировали оккультистку из «Правого сектора».