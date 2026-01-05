В Еврокомиссии заявили о поддержке территориальной целостности Гренландии

Европейская комиссия (ЕК) полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

При этом Пинью отметила, что в ЕК не видят никаких возможностей для сравнения действий США в отношении Гренландии и Венесуэлы.

Представитель комиссии подчеркнула, что вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Накануне супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.