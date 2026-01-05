Москвич устроил «дымовое шоу» для друзей и остался без Mercedes за 2,6 млн рублей

Суд конфисковал у москвича Mercedes после дымового шоу у бара

У «злостного нарушителя» правил дорожного движения столичная прокуратура конфисковала в доход государства Mercedes-Benz 300 за 2,6 млн руб. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В посте говорится, что 23-летний владелец люксового автомобиля устроил для друзей «дымовое шоу» у бара на Брестской улице. Чтобы показать мощь иномарки, он начал буксовать на месте. Дым от покрышек и визг колес «шокировал» прохожих и привлек внимание полицейских.

«На месте правонарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что делает он это не первый раз», — заявили в прокуратуре.

Там рассказали, что суд уже признавал автомобилиста виновным в аналогичном административном правонарушении, лишал его прав и налагал штраф. За повторный отказ проходить медосвидетельствование мужчину оштрафовали на 300 тыс. руб. и лишили права на деятельность, связанную с вождением машины, на два года, а Mercedes-Benz 300 был конфискован.

В декабре очевидец снял и выложил в соцсеть, как водитель автобуса №24С дрифтует на парковке возле гипермаркета во Владимире. Местный перевозчик «Владимирпассажиртранс» установил его личность. Мужчине придется заплатить штраф.

