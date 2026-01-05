Орбан призвал не сравнивать операции РФ на Украине и США в Венесуэле

Орбан: сравнивать операции РФ на Украине и США в Венесуэле неправомерно

Сравнивать операции РФ на Украине и США в Венесуэле неправомерно. Такое мнение высказал премьер министр Венгрии Виктор Орбан в ходе брифинга, слова политика передает ТАСС.

«Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно», — сказал он.

До этого Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

Кроме того, Орбан сказал, что Будапешт не будет финансировать Киев в 2026 году.

31 декабря венгерский премьер говорил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и США по украинскому вопросу в 2026 году, при этом Европейский союз может остаться вне переговорного процесса.

Венгерский премьер отметил, что Вашингтон и Брюссель занимают противоположные позиции по вопросу стратегической важности — конфликту на европейской территории. По словам Орбана, президент США Дональд Трамп продвигает мирное урегулирование, в то время как Евросоюз продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Вашингтона.

Ранее Орбан понадеялся на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году.