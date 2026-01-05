Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Швейцария заморозила активы Мадуро

Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Мадуро и связанных с ним лиц
realDonaldTrump/truthsocial

Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это следует из заявления кабмина.

«Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета — предотвратить перевод активов за границу», — говорится в заявлении.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Китай отреагировал на угрозы США в адрес Кубы и Колумбии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563947_rnd_5",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+