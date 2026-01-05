Швейцария заморозила активы Мадуро

Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Мадуро и связанных с ним лиц

Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это следует из заявления кабмина.

«Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета — предотвратить перевод активов за границу», — говорится в заявлении.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Китай отреагировал на угрозы США в адрес Кубы и Колумбии.