Мелони назвали черлидершей Трампа из-за одобрения атаки США на Венесуэлу

Член Европейского парламента (ЕП) от итальянского «Движения 5 звезд» Гаэтано Педулла задался вопросом, продолжит ли премьер-министр его страны Джорджа Мелони поддерживать действия США и в отношении Гренландии, как она это сделала в случае с атакой на Венесуэлу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление евродепутата.

По его мнению, Мелони своим заявлением узаконила организованный США переворот в Венесуэле.

«Теперь, когда [американский лидер Дональд] Трамп угрожает нападением на Гренландию, территорию Дании, страны ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru») и члена НАТО, будет ли она и дальше выступать черлидершей Вашингтона?» — отметил Педулла.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома развязал «глобальный хаос». Как считает парламентарий, в нынешней ситуации невозможно занимать двойственную позицию — необходимо либо настаивать на соблюдении международного права, либо поддерживать «американский неоимпериализм».

В то же время Педулла призвал Мелони прекратить подчиняться США. В противном случае она продолжит предавать Конституцию Италии, подчеркнул евродепутат.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

Комментируя ситуацию, Мелони заявила, что нападение США на Венесуэлу представляет собой «оборонительные действия против гибридных атак на безопасность». Такие действия являются законными, отметила премьер-министр Италии.

Ранее Трамп объявил, что США нуждаются в Гренландии.