Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В подполье сообщили об ударе по украинскому предприятию по сборке беспилотников

РИА: ВС РФ нанесли удар по предприятию по сборке беспилотников под Черниговом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по предприятию по сборке реактивных беспилотников под Черниговом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

«Целью стало предприятие, задействованное в изготовлении и сборке реактивных беспилотников», — сказал он.

По его информации, в результате атаки было фактически выведено из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА.

Вместе с этим ВС РФ ударили по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО, что значительно снижает способность украинских сил реагировать на последующие удары беспилотников, добавил Лебедев.

Утром сообщалось, что российские войска при помощи ракетного комплекса «Искандер» поразили хранилище и площадку для запуска беспилотников Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате удара были уничтожены более 70 дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью «Гераней-3» и «Искандеров-М» ударили по энергетике Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563815_rnd_3",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+