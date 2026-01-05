В подполье сообщили об ударе по украинскому предприятию по сборке беспилотников

Российские войска нанесли удар по предприятию по сборке реактивных беспилотников под Черниговом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.
«Целью стало предприятие, задействованное в изготовлении и сборке реактивных беспилотников», — сказал он.
По его информации, в результате атаки было фактически выведено из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА.
Вместе с этим ВС РФ ударили по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО, что значительно снижает способность украинских сил реагировать на последующие удары беспилотников, добавил Лебедев.
Утром сообщалось, что российские войска при помощи ракетного комплекса «Искандер» поразили хранилище и площадку для запуска беспилотников Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате удара были уничтожены более 70 дронов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью «Гераней-3» и «Искандеров-М» ударили по энергетике Украины.