Израиль грозит заблокировать возможную продажу истребителей F-35 Турции

Замглавы МИД Хаскель: Израиль не допустит продажу Турции F-35
Израиль не допустит продажу Турции американских истребителей F-35, в производстве которых использовались израильские технологии. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель, передает газета «Катимерини».

«У нас есть опасения по поводу возможной продажи. Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними», — сказала она.

17 декабря стало известно, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО. По данным Bloomberg, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде.

Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили истребители Су-57 и F-35.

