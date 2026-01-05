Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Москвы в Венесуэлу

Борт венесуэльской авиакомпании вылетел из Москвы в Каракас

Рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa вылетел из Москвы в Каракас. Это следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Судя по данным, борт вылетел в 13:05 по московскому времени, задержавшись на два часа.

3 января авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Каракас на фоне атаки США на Венесуэлу.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

