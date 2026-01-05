Вирус герпеса сосуществует с человеком дольше 2800 лет, выяснили ученые

Ученые из Венского университета и Тартуского университета установили, что вирус герпеса человека 6-го типа (HHV-6) заражал людей и встраивался в их геном уже в железном веке. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv:).

Исследователи впервые реконструировали древние геномы двух вариантов вируса — HHV-6A и HHV-6B — из археологических человеческих останков возрастом более двух тысяч лет. Команда проанализировала около 4000 скелетных образцов из археологических памятников по всей Европе.

В результате удалось выявить и восстановить 11 древних вирусных геномов. Самый ранний из них был обнаружен у молодой девушки из Италии, жившей в период между 1100 и 600 годами до н. э. Следы HHV-6 также нашли в средневековых захоронениях Англии, Бельгии, Эстонии, Италии и ранней исторической России.

Особенный интерес представляет способность HHV-6 встраиваться в хромосомы человека. В редких случаях такие вирусные копии передаются по наследству и присутствуют во всех клетках организма — сегодня это наблюдается примерно у 1 % людей.

Исследование показало, что некоторые такие интеграции произошли тысячи лет назад и сохранялись в человеческих популяциях на протяжении многих поколений. Несколько средневековых жителей Англии оказались самыми древними известными носителями наследственного HHV-6B.

Сравнение древних и современных геномов также выявило различия в эволюции двух вариантов вируса. HHV-6A, по-видимому, со временем утратил способность встраиваться в ДНК человека, тогда как HHV-6B сохранил ее. Это указывает на разные эволюционные стратегии вирусов при длительном сосуществовании с человеком.

Ранее россиянам рассказали, где проще подхватить вирус зимой: на улице или в помещении.