Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Вирус герпеса сосуществует с человеком дольше 2800 лет, выяснили ученые

SciAdv: вирус герпеса эволюционирует вместе с человеком с железного века
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Венского университета и Тартуского университета установили, что вирус герпеса человека 6-го типа (HHV-6) заражал людей и встраивался в их геном уже в железном веке. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv:).

Исследователи впервые реконструировали древние геномы двух вариантов вируса — HHV-6A и HHV-6B — из археологических человеческих останков возрастом более двух тысяч лет. Команда проанализировала около 4000 скелетных образцов из археологических памятников по всей Европе.

В результате удалось выявить и восстановить 11 древних вирусных геномов. Самый ранний из них был обнаружен у молодой девушки из Италии, жившей в период между 1100 и 600 годами до н. э. Следы HHV-6 также нашли в средневековых захоронениях Англии, Бельгии, Эстонии, Италии и ранней исторической России.

Особенный интерес представляет способность HHV-6 встраиваться в хромосомы человека. В редких случаях такие вирусные копии передаются по наследству и присутствуют во всех клетках организма — сегодня это наблюдается примерно у 1 % людей.

Исследование показало, что некоторые такие интеграции произошли тысячи лет назад и сохранялись в человеческих популяциях на протяжении многих поколений. Несколько средневековых жителей Англии оказались самыми древними известными носителями наследственного HHV-6B.

Сравнение древних и современных геномов также выявило различия в эволюции двух вариантов вируса. HHV-6A, по-видимому, со временем утратил способность встраиваться в ДНК человека, тогда как HHV-6B сохранил ее. Это указывает на разные эволюционные стратегии вирусов при длительном сосуществовании с человеком.

Ранее россиянам рассказали, где проще подхватить вирус зимой: на улице или в помещении.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563845_rnd_2",
    "video_id": "record::fdeb127c-32f2-4641-b016-924c082d8ec3"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+