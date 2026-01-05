Премьер Гренландии потребовал от США прекратить фантазировать о захвате острова

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал «неуважительными» заявления президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров и призвал американские власти прекратить угрозы, давление и «разговоры об аннексии». Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нильсен отметил, что США и Дания на протяжении многих поколений были «близкими и верными союзниками», поэтому нынешняя риторика властей США «абсолютно неприемлема», «неправильна» и «неуважительна». Политик также подчеркнул, что Гренландия «не является объектом споров великих держав».

«Мы — народ. Страна. Демократия. Это нужно уважать. Особенно близким и верным друзьям. <…> Союзы строятся на доверии, которое требует уважения. Угрозы, давление и разговоры об аннексии недопустимы между друзьями. Так нельзя разговаривать с народом, который не раз демонстрировал ответственность, стабильность и преданность. Достаточно. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии», — отметил Нильсен.

Он также подчеркнул, что Гренландия «открыта для диалога», но он должен идти «по надлежащим каналам» и «с соблюдением международного права», а не посредством публикаций в соцсетях.

В конце своего поста Нильсен подчеркнул: «Гренландия — наш дом и наша территория. И так будет и впредь».

Недавно президент США Дональд Трамп отметил, что ЕС нуждается в передаче Гренландии США для обеспечения своей обороны, также Гренландия поможет укрепить оборону самих Штатов, считает Трамп.

4 января жена замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети Х окрашенную в цвета американского флага карту Гренландии. Датский дипломат Йеспер Меллер в ответ на этот пост призвал США уважать территориальную целостность страны и напомнил, что Дания и США являются союзниками по НАТО.

Премьер-министр Дании Мете Фредериксен в свою очередь призвала Трампа перестать обсуждать присоединение острова. А премьер Гренландии Нильсен отметил, что не стоит паниковать после угроз США.

Ранее в Совфеде предположили возможную «смену режима» в Дании.