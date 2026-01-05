Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США бьет рекорды индекс пиццы на фоне ситуации с Венесуэлой

Индекс пиццы у Пентагона вырос на фоне конфликта с Венесуэлой
Joshua Roberts/Reuters

Индекс пиццы в США бьет рекорды на фоне военной операции США в Венесуэле. Об этом сообщил мониторинговый аккаунт в соцсети Х Pentagon Pizza Report.

Канал пишет, что ближайшая к Пентагону пиццерия Nighthawk Brewery & Pizza продолжает фиксировать поток посетителей выше среднего. Пиццерия Extreme Pizza (вторая по близости) и заведении Papa Johns число заказов выше среднего уровня. Высокой популярностью также пользуется Freddies Beach Bar.

Теория «пиццы Пентагона» — это неофициальное наблюдение, согласно которому всплески заказов фастфуда, особенно пиццы с доставкой, вблизи правительственных зданий США, таких как Пентагон, штаб-квартира ЦРУ и Белый дом, часто происходят непосредственно перед крупным международным кризисом. Теорию также называют пицца-метром или индексом пиццы Пентагона.

Индекс двусторонних угроз США — Венесуэла в данный момент находится на критическом уровне.

3 января вооруженные силы США нанесли массированные авиационные и ракетные удары по стратегическим объектам в Венесуэле, включая столицу Каракас. В ходе спецоперации президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен американским спецназом и вывезен в США. 4 января он был доставлен в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее президент Колумбии отверг обвинения Трампа и пообещал дать отпор.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563929_rnd_9",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+