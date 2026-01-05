Размер шрифта
Французский суд признал виновными 10 человек по делу о фейках о первой леди

В Париже суд признал виновными 10 человек по делу о фейках о Брижит Макрон
Global Look Press

Суд в Париже вынес условные сроки 10 гражданам по делу о публикации фейков о супруге главы государства Брижит Макрон в интернете. Об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на источник.

Журналисты выяснили, что речь идет о восьми мужчинах и двух женщинах, которые, как установил суд, распространяли в сети данные о том, что Бриджит Макрон родилась мужчиной. Максимальное наказание по этому делу составило восемь месяцев тюремного заключения условно. Гособвинение требовало условные сроки до года, пишет СМИ.

Как сообщалось до этого, в основе судебного процесса были многочисленные публикации в интернете, касающиеся пола, сексуальной ориентации первой леди Франции и значительной разницы в возрасте между ней и президентом, которую некоторые авторы оскорбительных комментариев пытались представить как педофилию.

Среди обвиняемых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом Зоэ Саган, а также Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс), на чьем YouTube-канале журналистка Наташа Рей распространяла ложные сведения касательно гендерной принадлежности Брижит Макрон.

Ранее сообщалось, что у Брижит Макрон было указано мужское имя на официальном портале Франции.

