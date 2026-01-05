Reuters рассказал о репутации внутри Венесуэлы сменившей Мадуро Родригес

Делси Родригес, ставшая исполняющей обязанности президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро спецназом США, получила в стране прозвища «царица» и «тигрица». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Царицей» политика назвали за значительное влияние в Венесуэле, а прозвищем «тигрица» ее наградил сам Мадуро за ее вклад в защиту социалистического правительства.

У Родригес юридическое образование. После окончания обучения венесуэлка девять лет прожила во Франции и Великобритании. В разные годы она занимала посты главы МИД Венесуэлы и министра коммуникации. Вице-президентом Родригес стала в 2018 году, параллельно при этом возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти.

На посту вице-президента политик проводила традиционную политику, включающую уменьшение государственных расходов, борьбу с инфляцией и ограничение кредитования. При этом Родригес чаще других представителей властей Венесуэлы посещала Россию, Китай и Турцию, обратило внимание агентство.

Также политик тесно сотрудничает со своим братом Хорхе Родригесом — главой Национальной ассамблеи Венесуэлы. Их отец Хорхе Антонио был партизаном, он основал революционную Социалистическую лигу. Мадуро называл его героем венесуэльского левого движения.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее СМИ сообщили, что спецагенты США, помимо Мадуро, занималось лидером Гондураса.