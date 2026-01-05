В Иркутской области ребенок попал в реанимацию после нападения собак

В Иркутской области собаки напали на десятилетнего мальчика

Ребенок из Иркутской области пострадал из-за нападения собак. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Усть-Куте, на улице МК-83. По версии следствия, уличные животные проявили агрессию к десятилетнему мальчику.

По данным местных СМИ, несовершеннолетнего отбили прохожие. Вскоре сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в реанимацию. У школьника диагностировали множественные укушенные и рваные раны.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», – сообщается в публикации.

Расследование контролирует прокуратура. Специалисты ведомства также проводят проверку.

Предварительно, мальчик живет недалеко от того места, где на него напали собаки. Школьник находится под опекой.

