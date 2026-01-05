Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Иркутской области ребенок попал в реанимацию после нападения собак

В Иркутской области собаки напали на десятилетнего мальчика
twinlynx/Shutterstock/FOTODOM

Ребенок из Иркутской области пострадал из-за нападения собак. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Усть-Куте, на улице МК-83. По версии следствия, уличные животные проявили агрессию к десятилетнему мальчику.

По данным местных СМИ, несовершеннолетнего отбили прохожие. Вскоре сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в реанимацию. У школьника диагностировали множественные укушенные и рваные раны.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», – сообщается в публикации.

Расследование контролирует прокуратура. Специалисты ведомства также проводят проверку.

Предварительно, мальчик живет недалеко от того места, где на него напали собаки. Школьник находится под опекой.

Ранее в Петербурге спасли собак, которых владелец запер в замусоренном фургоне.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563959_rnd_9",
    "video_id": "record::a8944ac4-112a-491a-950c-53149748772a"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+