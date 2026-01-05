Глава Службы безопасности Украины Малюк прокомментировал свою отставку

Глава СБУ Малюк: ухожу в отставку, но остаюсь в ведомстве

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк официально заявил о своей отставке. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

«Ухожу с поста Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины», — написал он.

О том, что глава СБУ написал заявление СМИ сообщали в понедельник, 5 января. Так, по данным журналиста Станислава Речинского, на кресло главы СБУ претендуют два человека — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

Позже стало известно, что главу ведомства обвиняют в том, что ведомство в тылу занимается «неприкрытой коммерцией».

2 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможном увольнении Малюка. По словам парламентария, Малюку предложат «какую-то вакантную должность», которая «будет понижением для него».

Ранее на Украине уволили замминистра по делам ветеранов из-за унижения сотрудника.