«До 14% в декабре». Что будет с ключевой ставкой в 2026 году?

С 1 января 2025-го ключевая ставка ЦБ снизилась с 21% до 16%, то есть на пять процентных пунктов. В минувшем году Банк России уменьшал ее пять раз, в том числе — на итоговом заседании 19 декабря. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что на первом заседании в 2026 году ЦБ сохранит ставку на уровне 16% или снизит ее до 15,5%. Какой будет средняя ключевая ставка в 2026-м и каких уровней ждать к концу года, что будет с вкладами, кредитами и рублем — в нашем материале.

Банк России, снижая 19 декабря ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, дал четкий сигнал финансовому рынку: высокая ставка будет сохраняться еще долгое время.

Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики считают, что на первом заседании в 2026 году — 13 февраля — Центробанк с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Альтернативный сценарий — снижение на 0,5 п.п., до 15,5%. Так, вероятность первого сценария доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко оценил в 80%, второго — в 20%.

Базовый прогноз связан с тем, что на старте 2026 года инфляционные риски могут снова усилиться из-за эффекта повышения НДС и динамики рубля. На этом фоне регулятору проще взять паузу и оценить устойчивость замедления цен, чем продолжать цикл снижения «ключа».

«Эффект от повышения НДС и ослабления рубля может усилить проинфляционное давление в начале 2026 года, а также увеличить и без того высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. Пауза в снижении «ключа» на первом в будущем году заседании ЦБ пока является базовым прогнозом. Менее вероятный, но возможный вариант — шестое подряд снижение «ключа» на 50 б.п. (базисных пунктов. — «Газета.Ru»), до 15,5%», — сказал «Газете.Ru» инвестстратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

При этом аналитики в целом считают маловероятным резкий разворот политики ЦБ в сторону ужесточения. Чтобы ставка быстро вернулась к экстремальным значениям, необходим внешний шок — заметное ухудшение инфляционной картины, резкая девальвация рубля или иной «черный лебедь».

«Ключевая ставка вряд ли взлетит до 20% на заседании 13 февраля или 20 марта 2026 года. Для такого резкого шага ЦБ нужны веские основания, которых на текущий момент (декабрь 2025. — «Газета.Ru») не наблюдается: инфляция замедлилась до 5,8%, а экономика адаптировалась к жестким условиям. Регулятор предпочитает действовать последовательно. Чтобы ставка стала 20% в феврале, в январе должно произойти событие, которое никто не ждет, «черный лебедь» — например, обвальное падение рубля или резкое изменение геополитического фона», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

Что будет со вкладами, кредитами и рублем

Эксперты сходятся во мнении, что при сохранении ключевой ставки на уровне 16% ставки по вкладам и кредитам в моменте существенно не изменятся. Если же ЦБ снизит ставку на 0,5 п.п., банки, вероятно, начнут постепенно корректировать доходности депозитов вниз в сопоставимом диапазоне.

По оценкам аналитиков, уже после февральского заседания средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках может опуститься ниже 15%.

«По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам первой декады декабря составила 15,6%. После февральского заседания средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков уйдет ниже 15%», — сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В отношении кредитов общий вывод тот же: если ключевая ставка останется на прежнем уровне, заметного удешевления заемных денег не произойдет. При снижении «ключа» аналитики допускают умеренное снижение ставок по ипотеке и потребкредитам — в пределах 0,5 п.п. — в зависимости от политики банков и спроса.

«Предполагаю плавное снижение ставок по рыночной ипотеке до уровня 19–21% годовых. Вероятное падение ставок по потребительским кредитам составляет аналогичные 0,5–1 процентный пункт, итоговая ставка окажется в рамках 16–20% годовых», — сказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

По словам аналитиков, при этом решение ЦБ в феврале в моменте значимо не повлияет на курс рубля, поскольку ключевая ставка практически не изменится. После февральского заседания ЦБ доллар будет стоить 78–83 рубля, юань — 11,1–11,8 рубля, евро — и 92–98 рублей , спрогнозировал Васильев.

Что дальше?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, пообещала, что снижение ключевой будет продолжаться весь 2026 год.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 процентного пункта, по нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявляла она.

Среднюю ключевую ставку в 2026 году аналитики ожидают на уровне 14,8% после 19,2% в 2025 году. При этом к концу года они допускают уровень в 12–14%.

«Минимальный уровень ключевой ставки будет в октябре-декабре 2026 года — 14%. Максимальный уровень ключевой ставки ожидаем в начале года — на уровне 16%. Годовая инфляция в 2026 году замедлит снижение и будет весь год находится в пределах около 5–6%, правда, в основном за счет разовых факторов (НДС, ЖКХ, утильсбор и др.). Устойчивая часть инфляции снизится до целевых 4% или ниже . Поэтому мы ожидаем осторожного снижения ключевой ставки в 2026 году до 14% к концу года», — отметил Васильев.

Эксперты уверены, что ставки по вкладам вернутся к диапазону 13–14% годовых, по ипотеке — опустятся до 18–19% годовых, а по потребительским кредитам — до 16–17% годовых. Валютный рынок также отреагирует на эту динамику. Доллар будет стоить 75–80 рублей, евро опустится до отметки 85–90 рублей, а юань укоренится в зоне 10 рублей, допустили аналитики.