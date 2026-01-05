Размер шрифта
Орбан понадеялся на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году

Julia Demaree Nikhinson/AP

Венгрия рассчитывает, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Будапеште в 2026 году, чтобы заключить мирное соглашение по Украине. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что в 2026 году конфликт на Украине будет прекращен. В этом случае президенты США и России смогут, как и было запланировано, встретиться в Будапеште, чтобы заключить соглашение о мире», – отметил Орбан журналистам.

В последний раз Путин и Трамп встречались 15 августа 2025 года на Аляске в Анкоридже, где президенты обсуждали урегулирование украинского кризиса и сотрудничество двух стран.

А последний телефонный разговор у Путина с Трампом был 29 декабря 2025 года. До этого они общались 28 декабря, перед встречей Трампа во Флориде с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе обеих бесед Путин и Трамп обсуждали урегулирование украинского конфликта. В итоге Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

В декабре помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшем будущем.

Ранее Зеленского уличили в намерении продолжать военные действия.

