Создатели «Простоквашино» показали прототипов цифровых Шарика и Матроскина

Режиссер анимации Виктор Лакисов рассказал в Telegram-канале, что на съемках «Простоквашино» использовались прототипы анимационных героев.

Как отметил Лакисов, на съемках фильма использовались картонные и плюшевые версии таких героев, как кот Матроскин, пес Шарик и корова Мурка.

«У этих чудаковатых прототипов на самом деле была важная роль на съёмочной площадке — они выполняли функции статистов, которые обычно подменяют главных героев, чтобы на них можно было выставить свет и композицию кадра», — поделился режиссер анимации.

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход первого трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

1 января «Простоквашино» вышла в кинотеатрах России.

Ранее персонаж Путина появился в спецвыпуске мультфильма «Простоквашино».