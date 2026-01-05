Российская альпинистка нашла в горах Памира камеру, потерянную 17 лет назад

kp.ru: россиянка нашла камеру на пике Ленина, потерянную 17 лет назад

Российская альпинистка Алиса Ведерникова нашла фотокамеру на пике Ленина в горах Памира, потерянную 17 лет назад. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что сама камера восстановлению не подлежит, но карта памяти со снимками сохранилась. На кадрах 2008 года оказались альпинисты — молодые мужчины и женщины.

Алиса решила найти хозяина камеры через интернет, и ей это удалось. Хозяйкой камеры оказалась инструктор и гид по альпинизму Парасту Абришами из Ирана. Женщина была очень удивлена тем, что камера нашлась и фото сохранились. Позже под постом Ведерниковой появились комментарии других участников экспедиции 17летней давности.

