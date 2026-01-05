В ГД отреагировали на смену позиции США по атаке Украины на резиденцию Путина

Чепа связал смену позиции США по атаке ВСУ на резиденцию Путина с участием ЦРУ

Украина не смогла бы совершить атаку на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина без участия Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Парламентарий высказался о смене позиции американского лидера Дональда Трампа по попытке Киева ударить по резиденции его российского коллеги.

«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — отметил Чепа.

Как он сказал, эшелонированные системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отслеживают пуски украинских дронов практически с самого начала, то есть от места их запуска.

«По тем отметкам, которые совершал тот или иной дрон, можно составить его траекторию полета. Они (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») пытались добиться результата, но не добились», — подчеркнул депутат.

Украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. В РФ действия Украины назвали террористическим актом и пообещали «недипломатический» ответ. При этом Киев отрицает свою причастность к нападению, называя обвинения ложью ради срыва мирных переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 января Трамп заявил, что не верит в факт атаки ВСУ на резиденцию Путина.

Ранее сообщалось, что Зеленский лично участвовал в планировании атаки на резиденцию Путина.