Зеленский назначил нового главу Службы безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

До этого Хмара центр спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ).

Зеленский также назначил Сергея Кислицу, занимавшего пост первого замминистра иностранных дел страны, первым заместителем главы офиса президента.

В январе Владимир Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок. В том числе украинский лидер предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову сменить Дениса Шмыгаля на посту министра обороны и анонсировал замену глав нескольких регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского подрывают страну.

Ранее в США объяснили, зачем Зеленский назначил Буданова главой своего офиса.