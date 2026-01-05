Долина не освободит квартиру в Хамовниках 5 января

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что народная артистка России Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках 9 января.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Она обещала выселиться до 5 января.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что певица не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении из квартиры в Хамовниках.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

