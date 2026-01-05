Размер шрифта
Медведев пробился во второй раунд теннисного турнира в Брисбене

Медведев победил Фучовича на старте турнира АТР 250 в Брисбене
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Российский теннисист и 13-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 205 в австралийском Брисбене.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3. Благодаря этой победе Медведев вышел во второй круг турнира. Следующим его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо.

Турнир в Брисбене с призовым фондом в 680 тысяч долларов является частью подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open — 2026), который начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

В 2025 года Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее российская теннисистка вышла во второй раунд турнира в Брисбене.

