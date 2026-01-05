Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

«Если ты молодой, то всегда неправ»: Хабиб о правилах в его зале

Хабиб Нурмагомедов рассказал о дисциплине в своем зале
Антон Денисов/РИА Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился правилами соблюдения дисциплины в спортивном зале. Свои слова он озвучил на Всемирном спортивном саммите.

«У нас есть правила. По нашим правилам, если ты молодой, то всегда неправ. Тот, кто старше, всегда прав. Есть правила, и ты обязан им следовать. И вот каким-то образом, когда я закончил карьеру, я стал самым старшим в команде. Я сказал себе: «Хорошо. Значит, я должен взять на себя лидерство». А кто еще это сделает?» — рассказал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее актер Том Харди отказался от схватки с российским бойцом UFC.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563977_rnd_7",
    "video_id": "record::5cd8f380-5378-40a2-a5c7-cdd87e9029d3"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+