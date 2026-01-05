«Если ты молодой, то всегда неправ»: Хабиб о правилах в его зале

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился правилами соблюдения дисциплины в спортивном зале. Свои слова он озвучил на Всемирном спортивном саммите.

«У нас есть правила. По нашим правилам, если ты молодой, то всегда неправ. Тот, кто старше, всегда прав. Есть правила, и ты обязан им следовать. И вот каким-то образом, когда я закончил карьеру, я стал самым старшим в команде. Я сказал себе: «Хорошо. Значит, я должен взять на себя лидерство». А кто еще это сделает?» — рассказал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее актер Том Харди отказался от схватки с российским бойцом UFC.