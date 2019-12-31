Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что по этому поводу не стоит «преувеличивать риски».

«Но вот такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что переговоры между российской и белорусской сторонами будут продолжены.

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