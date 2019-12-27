Новак: «Северный поток – 2» может достроить судно «Академик Черский»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» может завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент трубоукладчик «Газпрома» находится на Дальнем Востоке. На подготовку судна может потребоваться некоторое время, отметил глава Минэнерго.

Ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря. США ввели санкции против участвующих в российском проекте компаний 21 декабря.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новак пообещал запустить «Северный поток – 2» до конца 2020 года

— Лавров: «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции США

— «Будет ответ»: Россия не забудет санкции против «Севпотока-2»