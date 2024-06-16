Врио губернатора сообщил об атаках ВСУ на населенные пункты Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 16 июня, атаковали ряд населенных пунктов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, в течение дня украинские войска неоднократно обстреливали поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, село Горналь и хутор Олешня Суджанского района. Чиновник заявил, что пострадавших нет.

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи пункта пропуска «Крупец» Рыльского района, в селах Троицкое Кореневского района и Сергеевка Глушковского района», — написал он.

Он сообщил, что никто не пострадал.

«В селе Троицкое после сброса взрывного устройства возник пожар в жилом доме, повреждена крыша. Огонь был оперативно потушен местными жителями. Обязательно окажем помощь собственнику в восстановлении и ремонте имущества», — добавил Смирнов.

15 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Речь идет о селах Березовка, Безымено и Головчино.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.