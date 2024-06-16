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В России одобрили новые клинические рекомендации к абортам

Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов

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Научно-практический Совет министерства здравоохранения России одобрил новые клинические рекомендации по проведению абортов в больницах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно обновленным рекомендациям, женщине нужно будет сделать УЗИ перед абортом, во время которого она увидит изображение ребенка и услышит, как бьется его сердце. Также в документе перечисляются возможные побочные эффекты от прерывания беременности, среди которых указаны рак молочной железы, развитие проблем с сердцем, а также ухудшение психики.

Кроме того, в рекомендациях описан порядок действий для женщин, которые начали принимать таблетки для медикаментозного аборта, но передумали и решили сохранить ребенка. Им следует незамедлительно обратиться к врачу, и если состояние плода осталось стабильным, то пациентке назначат нужный курс лечения.

До этого в Общественной палате рассказали, что в России научились обходить запрет на пропаганду абортов с помощью комментариев в соцсетях.

Ранее в Совфеде призвали оставить право на аборты только за государственными клиниками.

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