Зеленский упрекнул Китай за отказ от участия в саммите в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Китай за то, что он не принял участие в конференции в Швейцарии, которая проходила 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский сказал, что ему бы хотелось, чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины, как это делает она по отношению к КНР.

По словам украинского лидера, Китай мог бы оказать Украине помощь и стать для нее серьезным экономическим партнером.

Он добавил, что Киев не считает Пекин своим врагом.

12 июня посол России в КНР Игорь Моргулов поблагодарил Китай за отказ от участия в саммите мира по Украине. Дипломат заявил, что Россия признательна «китайским и другим друзьям», которые отказались от участия в «бессмысленном бутафорском мероприятии».

До этого глава МИД Китая Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде призвал к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина.

Ранее власти Швейцарии вызвались организовать новую конференцию по Украине.