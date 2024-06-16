Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский упрекнул Китай за отказ от участия в саммите в Швейцарии

Зеленский заявил, что для Украины Китай не враг и мог бы стать ее другом

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Китай за то, что он не принял участие в конференции в Швейцарии, которая проходила 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский сказал, что ему бы хотелось, чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины, как это делает она по отношению к КНР.
По словам украинского лидера, Китай мог бы оказать Украине помощь и стать для нее серьезным экономическим партнером.

Он добавил, что Киев не считает Пекин своим врагом.

12 июня посол России в КНР Игорь Моргулов поблагодарил Китай за отказ от участия в саммите мира по Украине. Дипломат заявил, что Россия признательна «китайским и другим друзьям», которые отказались от участия в «бессмысленном бутафорском мероприятии».

До этого глава МИД Китая Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде призвал к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина.

Ранее власти Швейцарии вызвались организовать новую конференцию по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами