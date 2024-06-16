Участник Игр БРИКС заявил, что он хотел бы остаться в России

Венесуэльский прыгун в воду Хесус Гонсалес, который завоевал серебро на Играх БРИКС, заявил, что хотел бы остаться в России, передает РИА Новости.

Гонсалес живет и учится в Казани.

«Я бы хотел остаться тут. Я видел все спортивные объекты, это потрясающе. Лучше, чем в Венесуэле, точно. Мне действительно нравится тренироваться и учиться в России. Мне нравится здесь уровень спорта», — сказал Гонсалес.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее легкоатлетка Кристина Макаренко назвала бредом сравнение Олимпиады с Играми БРИКС.