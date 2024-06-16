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На Украине предупредили о наступлении трудных времен для энергосистемы страны

«Укрэнерго»: ситуация в энергосистеме страны будет сложной следующие 1,5 месяца

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Gleb Garanich/Reuters

Глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие полтора месяца ситуация в энергосистеме Украины «будет гораздо сложнее, чем сегодня». Об этом пишет украинское издание «Страна».

По словам руководителя компании, до конца июля с 11:00 до 23:00 графики отключений будут жестче, чем в остальное время суток.

«Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами», — сказал Кудрицкий.

Он предупредил, что граждане страны будут сталкиваться с отключением света по вечерам, в часы пикового потребления.

До этого Кудрицкий заявил, что восстановить все поврежденные энергоблоки в стране до зимы невозможно.

Газета Financial Times писала, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества. По данным издания, Киев потерял больше половины вырабатывающих мощностей в результате атак на энергообъекты.

Ранее Украина импортировала рекордное количество электроэнергии.

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