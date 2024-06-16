«Потерял около литра крови»: житель Одинцово рассказал о состоянии раненного ножом мужчины

Мужчина, на которого неизвестные напали с ножом в подмосковном городе Одинцово, был ранен в бедренную артерию и потерял около литра крови. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Михаил, оказавший помощь пострадавшему. Он уточнил, что раненый был в сознании, в больницу его забрали на частном автомобиле.

«Я проезжал, увидел человека на дороге в луже крови и остановился помочь. Ему пытался помочь кто-то из очевидцев, стараясь перевязать брючным ремнем. Я остановил кровотечение, перетянув жгутом, и помог погрузить его в автомобиль для отправки в медицинское учреждение. Была перебита бедренная артерия, он был в полном сознании. На момент, когда я оказывал ему помощь, он потерял около литра крови, судя по луже. В больницу увезли на частном автомобиле, скорой не было», — сказал он.

Жительница Одинцово Анна рассказала «Газете.Ru», что пострадавшему пытались помочь другие очевидцы и подростки. По ее словам, скорая долго ехала к месту инцидента, поэтому раненого забрал в больницу мужчина, проезжавший мимо.

«Мы шли с ребенком со стороны одинцовского рынка, и увидели происходящее на дороге. Сначала не совсем сообразила, все очень быстро произошло. Один из нападавших в коричневой футболке пробежал мимо нас и парня, который снимал видео нападения. Из машины вышел человек и стал оказывать помощь пострадавшему, сразу перетянул ремнем ему ногу, чтобы остановить кровотечение. Люди помогали, даже дети, подростки сбегали в аптеку за бинтами и салфетками. Потом еще несколько машин остановились помочь. Полиция приехала, но ничего не сделала. Очень долго ехала скорая, уже не было сил ждать. Мужчина на черном Lexus восточной внешности решил отвезти пострадавшего на своей машине в больницу. Люди помогли погрузить пострадавшего в его машину. В этот момент полиция с мигалками уехала куда-то вдаль», — отметила она.

16 июня Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Одинцово двое злоумышленников гнались за своей жертвой в районе Можайского шоссе. Когда они догнали его, один из нападавших ударил его по голове, а второй начал наносить удары ножом в ногу пострадавшему. По данным канала, после этого преступники скрылись. Сообщается, что в Московской области объявили план «Перехват». Сотрудники МВД ищут синюю Lada, на которой скрылись нападавшие.

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