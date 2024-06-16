Сербия и Англия объявили составы на матч Евро-2024

Сборные Сербии и Англии назвали составы на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Костич, Влахович, Митрович, Милинкович-Савич, Гудель, Лукич.

Англия: : Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн, Александер-Арнольд, Райс.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. В последний раз Англия играла с Сербией в 2003 году в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла в финале Англию.

Ранее около 30 албанцев напали на сербов перед матчем Сербия — Англия.