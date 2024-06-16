МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Цицаги

Россия требует от международных организаций осудить атаку вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее цитирует Telegram-канал МИД.

«Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь гендиректора ЮНЕСКО... незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление», — говорится в официальном комментарии дипломата.

Захарова напомнила, что реакция на убийства журналистов — прямая обязанность главы ЮНЕСКО.

О гибели Никиты Цицаги в селе Никольское под Угледаром стало известно 16 июня. Он скончался в результате атаки беспилотников ВСУ. Журналисту, который работал в зоне военных действий с 2022 года, было 29 лет. В Следственном комитете РФ пообещали установить всех причастных к его гибели.

Ранее стало известно, где похоронят погибшего оператора НТВ Валерия Кожина.