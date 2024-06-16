На Украине показали новый морской дрон Stalker 5.0

В Одессе прошло мероприятие Black Sea Security Forum 2024, на котором показали новинки украинской военной техники, в том числе морской дрон Stalker 5.0. Об этом пишет издание «Главком».

Безэкипажный катер имеет следующие габариты: длина около пяти метров, ширина – 1,2 метра. Stalker способен перемещаться на расстоянии до 600 км. Имеется конфигурация «камикадзе», при которой дрон оснащается боевой частью весом 150 кг.

Максимальная скорость, которую может развивать катер, составляет 75 км/ч. Stalker 5.0. оборудован системой видеосвязи и управления на основе спутниковой системы Starlink. Один такой дрон стоит около €60 тысяч.

До этого стало известно, что Нидерланды выделят €60 млн на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сумма предназначена, в том числе, для морских дронов и беспилотников с функцией вида от первого лица, отметили в голландском минобороны.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ появился первый в мире флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ.