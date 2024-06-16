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Мужчина выжил после попадания пули в мозг

Daily Mail: фермер с острова Крит выжил после попадания пули в мозг

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General University Hospital of Heraklion

29-летний фермер с острова Крит выжил после того, как получил пулю в голову с близкого расстояния, несмотря на 97%-й шанс летального исхода. Об этом случае сообщает Daily Mail.

Пуля попала в мужчину с расстояния около 10 метров. Неизвестно, был ли это несчастный случай или преднамеренный выстрел. Через час после ранения его доставили в больницу в состоянии комы. Пуля разлетелась на части, пронзив левое полушарие мозга. В ходе операции врачи удалили фрагменты черепа мужчины, чтобы извлечь осколки пули.

Спустя 2,5 года после ранения мужчина с трудом понимает сложные предложения. Также он страдает от непроизвольных спазмов в правой части тела.

Однако пациент сохранил мышление: например, он понимает, кому должен передать письменную ручку, если его попросят. Также у него есть эмоции и способность сообщать звуками о своих потребностях, например, о желании вернуться домой после прогулки.

Члены семьи также сообщили врачам, что мужчина помнит предыдущие события жизни, хотя доказательств этого не было предоставлено.

По оценкам, менее 3% людей выживают после огнестрельного ранения в голову. Из них еще меньше возвращаются к нормальной жизни.

Ранее женщина выжила после удаления свиной почки из-за отторжения.

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