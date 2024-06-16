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Подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге

«78»: подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Санкт-Петербурге

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Александр Кряжев/РИА Новости

Подросток из Воронежской области «заминировал» 142 места торговли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По его данным, в полицию обратилась женщина, которой позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в торговых центрах Петербурга. Сотрудники выяснили номер звонившего и узнали, что он принадлежит жительнице Воронежской области, а телефоном пользуется ее 14-летний сын.

Сообщения о минировании были ложными. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что подростка из Красноярска задержали после сообщений о минировании. Инцидент произошел в Свердловском районе региона. В течение трех дней местная школа получала звонки, в которых неизвестный рассказывал об опасных предметах на территории школы. Каждый раз специалисты выезжали на место, но ничего не находили. Вскоре выяснилось, что к произошедшему мог быть причастен местный школьник. По версии следствия, подросток в публичном чате предложил «заминировать» учебное заведение за деньги. В результате один из участников выполнил условия и получил тысячу рублей.

Ранее в Кирове мужчина сообщил об угрозе теракта, чтобы полиция нашла телефон его знакомой.

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