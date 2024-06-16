Назван результат, которого добьется на чемпионате Европы Украина

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, а также сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении сборной Украины на чемпионате Европы, предположив, что она сможет выйти в плей-офф.

«Они даже могут выйти из группы, потому что группа такая средненькая, и каждый может выйти. Так что у Украины есть на это шансы. Они точно будут прилагать все усилия, а выйдут или нет, уже покажет футбольное поле», — считает Булыкин.

Сборная Украины попала в подгруппу Е и сыграет сначала с Румынией, затем со Словакией и в третьем туре с Бельгией. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут две лучшие сборные, а также на этой стадии сыграют четыре лучших по очкам команды из шести, занявших в своих группах третьи места. Украина трижды играла на чемпионатах Европы, а ее лучшим результатом на данный момент является четвертьфинал прошедшего в 2021 году Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что фанатам из Англии могут запретить посещать матчи Евро-2024 из-за плохого поведения.