Сервис «Кухня на районе» временно прекратил работу после случаев отравления

Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») временно приостановил работу из-за вспышки ботулизма на территории Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса.

По его данным, 15 июня стало известно о случаях отравления салатом лобио, при создании которого использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков компании. Это блюдо убрали из продажи и инициировали проверку всей цепочки поставщиков и производства, отмечается в сообщении.

«Сегодня мы приняли решение временно приостановить всю работу сервиса для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений», — такое предупреждение появляется при входе в приложение сервиса.

В субботу Mash писал, что число госпитализированных в Москве с ботулизмом, которые отравились готовой едой, увеличилось до 18 человек. По данным Роспотребнадзора, часть из этих людей употребляла в пищу салат лобио от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), другие — салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». 16 июня число попавших в больницы после отравления едой в Москве выросло до 41.

Ранее в Москве на складах пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.