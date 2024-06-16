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В МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине

МИД Швейцарии: cледующий саммит по Украине может пройти до выборов в США

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Global Look Press

Следующая международная конференция по Украине может пройти до выборов президента в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил РИА Новости.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уже идет подготовка ко второму «саммиту мира».

По словам украинского лидера, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по Украине. С ними уже начаты переговоры, заявил он.

Зеленский также сообщил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Итоговый документ саммита поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.

Ранее бывший советник премьера Греции назвал истинную цель конференции по Украине в Швейцарии.

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Выборы в США — 2024
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